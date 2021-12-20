Зеленський звільнив низку голів РДА в трьох областях

Глава України звільнив від займаних посад 19 голів районних держадміністрацій (РДА) в Донецькій, Київській і Чернігівській областях.
Відповідні розпорядження №253/2021-рп - №272/2021-рп від 29 березня опубліковано на сайті глави держави.
Згідно з документами звільнені:
- в Донецькій області: Микола Коваленко з посади голови Ясинуватської РДА;
- в Київській області: Валентина Зозуля - з посади голови Баришівської РДА, Володимир Строкань - з посади голови Бориспільської РДА, Аліна Бурдак - з посади голови Бородянської РДА, Георгій Біркадзе - з посади голови Броварської РДА, Світлана Шелест - з посади голови Володарської РДА, Сергій Яценко - з посади голови Іванківської РДА, Ігор Будюк - з посади голови Кагарлицької РДА, Олексій Болілий - з посади голови Макарівської РДА, Сергій Фесенко - з посади голови Миронівської РДА, Сергій Дяченко - з посади голови Переяслав-Хмельницької РДА, Андрій Лещенко - з посади голови Поліської РДА, Оксана Славінська - з посади голови Сквирської РДА, Вадим Пасичнюк - з посади голови Таращанської РДА, Надія Дячук - з посади голови Тетіївської РДА, Олександр Кудрявський - з посади голови Яготинської РДА;
- в Чернігівській області: Василь Жук - з посади голови Коропської РДА, Петро Єрко - з посади голови Куликівської РДА та Олена Кундюба - з посади голови Носівської РДА.
Відзначається, що посадові особи звільнені відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону «Про місцеві державні адміністрації» (реорганізація районної державної адміністрації - ред.).
Відповідні розпорядження №253/2021-рп - №272/2021-рп від 29 березня опубліковано на сайті глави держави.
Згідно з документами звільнені:
- в Донецькій області: Микола Коваленко з посади голови Ясинуватської РДА;
- в Київській області: Валентина Зозуля - з посади голови Баришівської РДА, Володимир Строкань - з посади голови Бориспільської РДА, Аліна Бурдак - з посади голови Бородянської РДА, Георгій Біркадзе - з посади голови Броварської РДА, Світлана Шелест - з посади голови Володарської РДА, Сергій Яценко - з посади голови Іванківської РДА, Ігор Будюк - з посади голови Кагарлицької РДА, Олексій Болілий - з посади голови Макарівської РДА, Сергій Фесенко - з посади голови Миронівської РДА, Сергій Дяченко - з посади голови Переяслав-Хмельницької РДА, Андрій Лещенко - з посади голови Поліської РДА, Оксана Славінська - з посади голови Сквирської РДА, Вадим Пасичнюк - з посади голови Таращанської РДА, Надія Дячук - з посади голови Тетіївської РДА, Олександр Кудрявський - з посади голови Яготинської РДА;
- в Чернігівській області: Василь Жук - з посади голови Коропської РДА, Петро Єрко - з посади голови Куликівської РДА та Олена Кундюба - з посади голови Носівської РДА.
Відзначається, що посадові особи звільнені відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону «Про місцеві державні адміністрації» (реорганізація районної державної адміністрації - ред.).
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