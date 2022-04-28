Зеленський затвердив закон про посилення відповідальності за домашнє насильство

17:46 29 липня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким в Україні посилять покарання за домашнє насильство, зокрема, постраждалі зможуть отримати компенсацію за матеріальну та моральну шкоду.

Про це повідомляє Офіс Президента у четвер, 29 липня.



Відповідно до закону, військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, а також особи начальницького складу НАБУ, рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, ДБР і поліціянти несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення поліції про місце свого тимчасового перебування в разі винесення такого розпорядження.



Зазначені правопорушення караються накладенням штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк до 10 діб.



За повторні правопорушення, вчинені протягом року, передбачений штраф від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.



За минулий рік в Україні зафіксували близько 3 тисяч кримінальних злочинів за фактами домашнього насильства, зафіксовано 70 умисних вбивств, були засуджені 800 осіб.