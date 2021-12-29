Зеленський затвердив Стратегію інформаційної безпеки України

Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О Стратегии информбезопасности".
Соответствующий указ No685/2021 обнародован на сайте президента.
В то же время статья 2 указа президента 25 февраля 2017 года No47 “О решении Совета нацбезопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года “О Доктрине информационной безопасности Украины” признана утратившей силу.
Стратегия состоит из нескольких разделов:
Соответствующий указ No685/2021 обнародован на сайте президента.
В то же время статья 2 указа президента 25 февраля 2017 года No47 “О решении Совета нацбезопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года “О Доктрине информационной безопасности Украины” признана утратившей силу.
Стратегия состоит из нескольких разделов:
- Общие положения
- Анализ угроз и вызовов информсохранности.
- Глобальные вызовы и угрозы
- Нацвызовы и угрозы
- Стратегические цели и направления реализации стратегии (предусматривает семь целей)
- Ожидаемые результаты
Кабмин должен утвердить в трехмесячный срок план мер по реализации стратегии и обеспечить контроль за его выполнением.
Также он должен обеспечить подготовку ежегодного отчета по выполнению плана мероприятий по реализации соответствующей стратегии и его обнародованию.
Национальный институт стратегических исследований должен проводить научное сопровождение реализации стратегии информационной безопасности.
Реализация стратегии рассчитана на период до 2025 года.
Также он должен обеспечить подготовку ежегодного отчета по выполнению плана мероприятий по реализации соответствующей стратегии и его обнародованию.
Национальный институт стратегических исследований должен проводить научное сопровождение реализации стратегии информационной безопасности.
Реализация стратегии рассчитана на период до 2025 года.
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