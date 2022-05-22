Зеленський затвердив склад комісії, яка відбере суддів КСУ за квотою президента

15:37 17 серпня Київ, Україна





Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, повідомляє пресслужба Офісу Президента. Вперше кандидатури на посаду судді КСУ за квотою президента будуть обиратися в прозорому конкурсі Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, повідомляє пресслужба Офісу Президента.



"Почавши прозорий відбір суддів Конституційного Суду на відкритому конкурсі з професійною і незалежною конкурсною комісією, створюємо основу, щоб просто не могло бути призначень, як раніше, тобто в ручному або корумпованому режимі, або такому, який викликає недовіру", - заявив Зеленський.



При цьому наголошується, що конкурсна комісія розмістить на сайті інтернет-представництва президента оголошення про проведення конкурсу з відбору кандидатур на посаду судді КСУ за квотою президента.



До складу конкурсної комісії увійшли: