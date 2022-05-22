Зеленський затвердив склад комісії, яка відбере суддів КСУ за квотою президента

Вперше кандидатури на посаду судді КСУ за квотою президента будуть обиратися в прозорому конкурсі.
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
"Почавши прозорий відбір суддів Конституційного Суду на відкритому конкурсі з професійною і незалежною конкурсною комісією, створюємо основу, щоб просто не могло бути призначень, як раніше, тобто в ручному або корумпованому режимі, або такому, який викликає недовіру", - заявив Зеленський.
При цьому наголошується, що конкурсна комісія розмістить на сайті інтернет-представництва президента оголошення про проведення конкурсу з відбору кандидатур на посаду судді КСУ за квотою президента.
До складу конкурсної комісії увійшли:
- Мирослав Вижиковський - доктор юридичних наук, професор Варшавського університету, суддя Конституційного трибуналу Польщі (2001-2010), член Panel 255 - дорадчого органу ЄС з питань відбору суддів до вищих судових інституцій ЄС;
- Дмитро Кухнюк - кандидат юридичних наук, доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу і адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- Дмитро Лук'янов - доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри міжнародного приватного права і порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
- Олександр Скрипнюк - доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заступник директора Інституту держави і права імені Корецького;
- Спиридон Флагоітіс - професор, директор Європейської організації публічного права;
- Богдан Футей - доктор права, професор, суддя Федерального суду претензій США;
- Артем Янчук - доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.
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