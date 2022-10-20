Зеленський ухвалив рішення РНБО про санкції проти олігархів та чиновників путіна

15:29 20 жовтня Київ, Україна





Відповідний указ 20 жовтня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти близького оточення президента росії володимира путіна.Відповідний указ 20 жовтня оприлюднено Офісом Президента.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 19 жовтня 2022 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — йдеться у його тексті.

До списку санкцій увійшли 2507 фізичних та 1374 юридичні особи. Санкції передбачають блокування активів, зокрема, тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать цим особам, а також активами, щодо яких вони можуть прямо чи опосередковано (через інших фізичних чи юридичних осіб) вчиняти аналогічні дії.



Зокрема, у переліку опинилися власник Новоліпецького металургійного комбінату Володимир Лісін, голова правління газової компанії "НОВАТЕК" Леонід Міхельсон, власник приватної інвестиційної групи Volga Group Геннадій Тимченко, член Ради федерації від Дагестану Сулейман Керімов, бізнесмен та політик Михайло Прохоров, бізнесмени Борис Ротенберг, його син Ігор Ротенберг, власниця інвестиційно-будівельної компанії та дружина колишнього мера москви Юрія Лужкова Олена Батуріна, IT-бізнесмен та засновник компанії "Лабораторія Касперського" Євген Касперський та інші бізнесмени та посадові особи.



Контроль за виконанням відповідного рішення РНБО покладається на секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данилова. Указ набирає чинності з дня опублікування.