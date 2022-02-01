Зеленський затвердив пріоритети національних інтересів України

Президент України підписав указ, яким затвердив Стратегію національної безпеки та основні напрями державної політики у сфері нацбезпеки.
Стратегія закріплює, що Україна прагне до миру, а найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека.
Документ ґрунтується на трьох основних принципах державної політики у сфері національної безпеки:
Стратегія закріплює, що Україна прагне до миру, а найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека.
Документ ґрунтується на трьох основних принципах державної політики у сфері національної безпеки:
- стримування - розвиток оборонних можливостей для запобігання збройної агресії проти України;
- стійкість - здатність суспільства і держави швидко адаптуватися до змін середовища безпеки та підтримувати стале функціонування, зокрема, шляхом мінімізації зовнішніх і внутрішніх вразливостей;
- взаємодія - розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з ЄС, НАТО і їхніми державами-членами, США; прагматична співпраця з іншими державами та міжнародними організаціями на основі національних інтересів України.
Пріоритетами національних інтересів визначені:
- відстоювання незалежності та суверенітету;
- відновлення територіальної цілісності;
- розвиток людського капіталу;
- захист прав, свобод і законних інтересів громадян України;
- європейська та євроатлантична інтеграція.
У Стратегії також враховані останні зміни ситуації у сфері національної безпеки та оборони, пов'язані зі світовою економічною кризою, поширенням COVID-19, а також посиленням небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.
Стратегія є основою для розробки інших документів стратегічного планування.
Стратегія є основою для розробки інших документів стратегічного планування.
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