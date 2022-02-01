Зеленський затвердив пріоритети національних інтересів України

20:37 14 вересень Київ, Україна

Президент України підписав указ, яким затвердив Стратегію національної безпеки та основні напрями державної політики у сфері нацбезпеки.



Стратегія закріплює, що Україна прагне до миру, а найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека.



Документ ґрунтується на трьох основних принципах державної політики у сфері національної безпеки:

стримування - розвиток оборонних можливостей для запобігання збройної агресії проти України;

стійкість - здатність суспільства і держави швидко адаптуватися до змін середовища безпеки та підтримувати стале функціонування, зокрема, шляхом мінімізації зовнішніх і внутрішніх вразливостей;

взаємодія - розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з ЄС, НАТО і їхніми державами-членами, США; прагматична співпраця з іншими державами та міжнародними організаціями на основі національних інтересів України.

Пріоритетами національних інтересів визначені:

відстоювання незалежності та суверенітету;

відновлення територіальної цілісності;

розвиток людського капіталу;

захист прав, свобод і законних інтересів громадян України;

європейська та євроатлантична інтеграція.

У Стратегії також враховані останні зміни ситуації у сфері національної безпеки та оборони, пов'язані зі світовою економічною кризою, поширенням COVID-19, а також посиленням небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.



Стратегія є основою для розробки інших документів стратегічного планування.