Президент затвердив Національну молодіжну стратегію на найближчі 10 років

19:33 12 березень Київ, Україна

Згідно з підписаним президентом України указом № 94/2021 "Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року", молоді українці отримають максимум можливостей для власного розвитку, конкурентоспроможності, економічної і соціальної активності.

Про це повідомляє офіційний сайт президента.



Метою стратегії є затвердження важливості молоді для розвитку держави, а також створення можливостей для молодих людей розвиватися в цьому напрямку, бути конкурентоспроможними, економічно активними, відповідальними і свідомими.



Документ передбачає створення умов для посилення самостійності молодих людей, формування у них навичок здорового способу життя, розвитку фізичної культури, здорового харчування тощо.



За словами Зеленського, в центрі уваги стратегії - молодь, яка визнається творцем як власного майбутнього, так і майбутнього всієї країни.



А держава повинна стати сучасним і інноваційним сервісом для молоді, щоб кожна молода людина мала бажання і можливості реалізовувати свій потенціал в Україні, зазначив глава держави.



Указом також передбачено, що для впровадження стратегічних напрямків Кабінет Міністрів України протягом місяця повинен розробити і затвердити соціальну цільову програму "Молодь України" на 2021 - 2025 роки.