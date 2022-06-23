Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність санкцій проти росії

16:29 23 червня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський розкритикував уряд Ізраїлю за те, що вони не запровадили санкції проти росії.

Про це він заявив на онлайн-виступі перед студентами Єврейського університету в Єрусалимі.

«На жаль, ми ще не бачили, щоб Ізраїль приєднався до міжнародного режиму санкцій. Коли уряди вводять санкції проти росії, йдеться не про гроші чи бізнес. Йдеться про цінності та загальну безпеку. Японія, Австралія та багато інших країн уже приєдналися до санкцій, так само як і багато європейських країн діють разом із нами проти російської агресії. Ми дуже вдячні за гуманітарну допомогу, медикаменти. Ми відчуваємо, що ваше суспільство розуміє ситуацію, але з вашим урядом ми не маємо справжнього контакту», - додав він.

У війні росії проти України Ізраїль, на відміну від багатьох західних країн, зайняв відносно нейтральну позицію. Єрусалим не запроваджує жорстких санкцій проти росії і не надає Україні зброї. При цьому міністр закордонних справ Яїр Лапід відкрито засудив дії росії, а звернення президента України Володимира Зеленського до ізраїльського народу транслювалося на великому екрані на головній площі Тель-Авіва. У квітні Ізраїль почав відправляти гуманітарну допомогу з медикаментами та продовольством України повітряним мостом.