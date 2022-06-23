Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність санкцій проти росії

Глава України Володимир Зеленський розкритикував уряд Ізраїлю за те, що вони не запровадили санкції проти росії.
Про це він заявив на онлайн-виступі перед студентами Єврейського університету в Єрусалимі.
У війні росії проти України Ізраїль, на відміну від багатьох західних країн, зайняв відносно нейтральну позицію. Єрусалим не запроваджує жорстких санкцій проти росії і не надає Україні зброї. При цьому міністр закордонних справ Яїр Лапід відкрито засудив дії росії, а звернення президента України Володимира Зеленського до ізраїльського народу транслювалося на великому екрані на головній площі Тель-Авіва. У квітні Ізраїль почав відправляти гуманітарну допомогу з медикаментами та продовольством України повітряним мостом.
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