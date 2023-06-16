Зеленський: Україна не залучить НАТО до війни з росією

17:37 02 червня Київ, Україна





Президент Володимир Зеленський висловив заяву про це під час пресконференції з президентом Естонії Аланом Карісом, яка відбулася у Києві 2 червня. Україна наголошує, що не залучить жодну країну-члена НАТО у війну з росією і зазначає, що повноцінне членство в Альянсі буде відкладено до кінця конфлікту.Президент Володимир Зеленський висловив заяву про це під час пресконференції з президентом Естонії Аланом Карісом, яка відбулася у Києві 2 червня.

"Ми адекватні люди і розуміємо, що не будемо втягувати жодну країну НАТО в цю війну. Тому ми усвідомлюємо, що поки триває конфлікт, повноцінного членства в НАТО не буде. Не тому, що ми не бажаємо цього, а тому, що це неможливо", - заявив Зеленський.

Однак він наголосив, що Україна не шукає альтернатив членству в НАТО, але потребує гарантій безпеки до повного завершення поточної війни.