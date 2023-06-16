Зеленський: Україна не залучить НАТО до війни з росією
17:37 02 червня Київ, Україна
Україна наголошує, що не залучить жодну країну-члена НАТО
у війну з росією і зазначає, що повноцінне членство в Альянсі буде відкладено до кінця конфлікту.
Президент Володимир Зеленський висловив заяву про це під час пресконференції з президентом Естонії Аланом Карісом, яка відбулася у Києві 2 червня.
"Ми адекватні люди і розуміємо, що не будемо втягувати жодну країну НАТО в цю війну. Тому ми усвідомлюємо, що поки триває конфлікт, повноцінного членства в НАТО не буде. Не тому, що ми не бажаємо цього, а тому, що це неможливо", - заявив Зеленський.
Однак він наголосив, що Україна не шукає альтернатив членству в НАТО, але потребує гарантій безпеки до повного завершення поточної війни.
"Коли ми говоримо про гарантії безпеки для України – це включає санкції, фінансову підтримку, постачання озброєнь тощо. Ці гарантії мають бути реальними, а не лише на папері. Якщо ми хочемо їх офіційно зафіксувати, то маємо мати чіткі вказівки чи конкретні умови, що підтверджують, що ці гарантії безпеки діятимуть доти, доки Україна не отримає основних гарантій безпеки, тобто членства в НАТО", - пояснив Зеленський.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі