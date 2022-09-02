Зеленський переконаний у процвітаючому майбутньому Криму після його деокупації

16:40 23 серпня Київ, Україна





Про це повідомив



За словами президента, в рамках економічної панелі саміту представлять стратегію оновлення та законодавчий фундамент для післядеокупаційного періоду.



Президент наголосив, що росія перетворила Крим на депресивний та залежний регіон, "регіон високих парканів, колючого дроту, беззаконня, на зону екологічного лиха та плацдарм для агресії та поширення горя". Уряд має опрацьований погляд на відновлення українського Криму після його деокупації, тому українська влада ініціювала два напрямки діяльності в межах Кримської платформи – економічний та законодавчий.Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відкриття другого саміту Кримської платформи.За словами президента, в рамках економічної панелі саміту представлять стратегію оновлення та законодавчий фундамент для післядеокупаційного періоду.Президент наголосив, що росія перетворила Крим на депресивний та залежний регіон, "регіон високих парканів, колючого дроту, беззаконня, на зону екологічного лиха та плацдарм для агресії та поширення горя".

“З 24 лютого з тимчасово окупованого Криму по наших громадах запустили 750 різних крилатих ракет. За пів року вони знищили сотні цивільних об'єктів – школи, університети, лікарні, звичайні житлові будинки”, – сказав він.

У своїй промові президент наголосив, що для України Крим – це частина народу, нашого суспільства, а "не просто якась територія, не фішка у геополітичній грі, як це для держави-терориста".

"Це співтовариство людей, якому ми гарантуємо свободу і повернемо Криму сучасність. Крим був і є частиною нашої країни. Півострів разом із деокупацією разом з усією Україною приєднається до Європейського Союзу, я в цьому впевнений. Паспорт громадянина України буде і паспортом ЄС. Це буде колосальною можливістю для наших людей, які мешкають на півострові", - сказав Зеленський.

Європейське майбутнє під час саміту також відзначив президент Європейської Ради Шарль Мішель, нагадавши, що ЄС уже надав Україні статусу кандидата на вступ до цього союзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі з Брюсселя наголосила, що ЄС ніколи не визнає Крим російською територією і підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.



Президент наголосив, що лише українська держава забезпечить Кримський півострів сучасною медициною, освітньою та цифровою системою державних послуг.

“Україна прибере колючий дріт, який закриває шлях людям до найкращих місць, незаконні паркани, що розірвали узбережжя нашого прекрасного Криму. Вільний доступ до пляжів, реальний захист заповідних зон, історичних об'єктів забезпечить лише Україна, а не людина, яка прийде, щоб захоплювати, красти та принижувати”, – сказав Володимир Зеленський.

Президент анонсував про плани України відновити на півострові систему санаторіїв, реабілітаційних центрів, професійних закладів, які прийматимуть сотні тисяч людей щорічно, мільйонів туристів, дітей та дорослих, цивільних та ветеранів, громадян України та іноземців.