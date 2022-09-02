Зеленський переконаний у процвітаючому майбутньому Криму після його деокупації

Уряд має опрацьований погляд на відновлення українського Криму після його деокупації, тому українська влада ініціювала два напрямки діяльності в межах Кримської платформи – економічний та законодавчий.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відкриття другого саміту Кримської платформи.
За словами президента, в рамках економічної панелі саміту представлять стратегію оновлення та законодавчий фундамент для післядеокупаційного періоду.
Президент наголосив, що росія перетворила Крим на депресивний та залежний регіон, "регіон високих парканів, колючого дроту, беззаконня, на зону екологічного лиха та плацдарм для агресії та поширення горя".
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відкриття другого саміту Кримської платформи.
За словами президента, в рамках економічної панелі саміту представлять стратегію оновлення та законодавчий фундамент для післядеокупаційного періоду.
Президент наголосив, що росія перетворила Крим на депресивний та залежний регіон, "регіон високих парканів, колючого дроту, беззаконня, на зону екологічного лиха та плацдарм для агресії та поширення горя".
У своїй промові президент наголосив, що для України Крим – це частина народу, нашого суспільства, а "не просто якась територія, не фішка у геополітичній грі, як це для держави-терориста".
Європейське майбутнє під час саміту також відзначив президент Європейської Ради Шарль Мішель, нагадавши, що ЄС уже надав Україні статусу кандидата на вступ до цього союзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі з Брюсселя наголосила, що ЄС ніколи не визнає Крим російською територією і підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.
Президент наголосив, що лише українська держава забезпечить Кримський півострів сучасною медициною, освітньою та цифровою системою державних послуг.
Президент анонсував про плани України відновити на півострові систему санаторіїв, реабілітаційних центрів, професійних закладів, які прийматимуть сотні тисяч людей щорічно, мільйонів туристів, дітей та дорослих, цивільних та ветеранів, громадян України та іноземців.
Як відомо, 23 серпня в онлайн-форматі проходить Міжнародна Кримська платформа. У другому саміті Україна, зокрема, збільшила кількість учасників платформи, розширила географію участі в Кримській платформі.
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