Зеленський: у росії дві мішені - енергооб'єкти по всій країні та люди

Після ранкових ракетних ударів по Києву та інших містах України президент Володимир Зеленський записав у центрі столиці відеозвернення, в якому наголосив, що росія намагається завдати якнайбільшої шкоди цивільним та закликав українців залишатися в укриттях.
За словами гаранта, росія намагається вразити енергооб'єкти по всій території країни.
Зеленський зазначив, що при цьому росія свідомо намагається завдати ударів у годину пік, щоб уразити якнайбільше цивільного населення.
Президент закликав українців перебувати в укриттях і завжди дотримуватися правил безпеки.
Також у своєму Твіттері Зеленський повідомив, що домовився з Шольцом про скликання термінового засідання "Групи семи", під час якого президент України розповість про теракти росії.
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