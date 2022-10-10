Зеленський: у росії дві мішені - енергооб'єкти по всій країні та люди

12:03 10 жовтня Київ, Україна

Після ранкових ракетних ударів по Києву та інших містах України президент Володимир Зеленський записав у центрі столиці відеозвернення, в якому наголосив, що росія намагається завдати якнайбільшої шкоди цивільним та закликав українців залишатися в укриттях.

"Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські "Шахіди". У них дві мішені - енергооб'єкти та люди", - зазначив президент.

За словами гаранта, росія намагається вразити енергооб'єкти по всій території країни.

"Київщина та Хмельниччина, Львів та Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що при цьому росія свідомо намагається завдати ударів у годину пік, щоб уразити якнайбільше цивільного населення.

"Друга мета - люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільшої шкоди", - наголосив політик.

Президент закликав українців перебувати в укриттях і завжди дотримуватися правил безпеки.

"І завжди пам'ятайте: Україна була до того, як з'явився цей ворог, Україна буде і після нього", - підсумував Володимир Зеленський.

Також у своєму Твіттері Зеленський повідомив, що домовився з Шольцом про скликання термінового засідання "Групи семи", під час якого президент України розповість про теракти росії.