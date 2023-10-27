Зеленський скликав військовий кабінет у спецформаті

16:33 26 жовтня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський 26 жовтня провів військовий кабінет у спецформаті, на якому заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, міністра оборони Рустема Умерова та керівника Служби безпеки України Василя Малюка.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Очна присутність всіх командувачів на місцях: Сирський, Тарновський, Гнатов, Москальов, Содоль. Їхні докладні доповіді щодо своїх напрямків, оборонних та наступальних дій, спеціальних завдань. Відверта розмова на найважливіші теми", - наголосив Зеленський.

Під час зборів заслухали доповіді Залужного, Буданова, Умерова та Малюка.