Зеленський скликав військовий кабінет у спецформаті
16:33 26 жовтня Київ, Україна
Президент Володимир Зеленський 26 жовтня провів військовий кабінет у спецформаті, на якому заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, міністра оборони Рустема Умерова та керівника Служби безпеки України Василя Малюка.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Очна присутність всіх командувачів на місцях: Сирський, Тарновський, Гнатов, Москальов, Содоль. Їхні докладні доповіді щодо своїх напрямків, оборонних та наступальних дій, спеціальних завдань. Відверта розмова на найважливіші теми", - наголосив Зеленський.
Під час зборів заслухали доповіді Залужного, Буданова, Умерова та Малюка.
"План подальших дій з конкретними термінами та розрахунками, підкріплений постачанням наших партнерів та власним виробництвом. Нарощування можливостей нашого ОПК. Узгодили позиції. Рухаємось далі", - додав президент.
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