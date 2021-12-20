Зеленський створив раду з питань забезпечення прав і свобод осіб, які захищали Україну

Відповідно до указу президента, в Україні почне функціонувати Консультативна рада з питань забезпечення гарантій прав і основних свобод осіб, які брали участь у захисті України. Даний указ Володимир Зеленський підписав 12 березня.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Відзначається, що з відповідним проханням до Зеленського зверталися правозахисники спільно з нардепами.
Голова Консультативної ради Олена Вербицька зауважила, що орган при Офісі Президента створюється для відстоювання прав людей, які захищали Україну.
За її словами, тривалий час з початку збройної агресії на сході України і анексії Криму не були враховані деякі обставини і не прийняті відповідні закони, які давали б можливість захистити права військовослужбовців і добровольців, які брали участь у захисті України.
У таких справах є обставини, які вимагають додаткового аналізу, більш глибокого вивчення, і саме для цього створюється Консультативна рада, відзначила Олена Вербицька.
До складу ради входитимуть народні депутати України, представники органів виконавчої влади, оборонних відомств, правозахисники і громадські діячі. Буде можливість залучати також урядові та неурядові організації, в тому числі міжнародні, для отримання допомоги і консультацій.
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