Зеленський створив раду з питань забезпечення прав і свобод осіб, які захищали Україну

15:00 12 березень Київ, Україна

Відповідно до указу президента, в Україні почне функціонувати Консультативна рада з питань забезпечення гарантій прав і основних свобод осіб, які брали участь у захисті України. Даний указ Володимир Зеленський підписав 12 березня.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Рішення про створення цього дорадчого органу було прийнято Володимиром Зеленським з урахуванням соціальної напруги і запиту суспільства на доступ до справедливості та об'єктивного розгляду кримінальних проваджень та судових рішень у справах захисників України", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з відповідним проханням до Зеленського зверталися правозахисники спільно з нардепами.



Голова Консультативної ради Олена Вербицька зауважила, що орган при Офісі Президента створюється для відстоювання прав людей, які захищали Україну.

"Деякі з них стали жертвами недосконалого українського законодавства - сотні добровольців опинилися за ґратами і були засуджені за військові злочини за законами мирного часу. В цей час відомі приклади судових розглядів, коли за виконання службових обов'язків людину намагалися засудити більш ніж до 10 років ув'язнення", - розповіла Вербицька.

За її словами, тривалий час з початку збройної агресії на сході України і анексії Криму не були враховані деякі обставини і не прийняті відповідні закони, які давали б можливість захистити права військовослужбовців і добровольців, які брали участь у захисті України.



У таких справах є обставини, які вимагають додаткового аналізу, більш глибокого вивчення, і саме для цього створюється Консультативна рада, відзначила Олена Вербицька.



До складу ради входитимуть народні депутати України, представники органів виконавчої влади, оборонних відомств, правозахисники і громадські діячі. Буде можливість залучати також урядові та неурядові організації, в тому числі міжнародні, для отримання допомоги і консультацій.