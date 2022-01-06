Зеленський радить провести в Білорусі нові вибори, до яких буде забезпечений вільний доступ міжнародних спостерігачів

Президент Володимир Зеленський висловив стурбованість з приводу ситуації, яка склалася в Білорусі.
"Я б не побажав їм тих же подій, що були у нас в 2014 році. Я не хочу, щоб білоруси вмирали, щоб їх вбивали або якогось іншого серйозного кровопролиття, викликаного урядом. Я не хочу цього, і тому я не бажаю білоруського народу такого ж сценарію ".
Також Зеленський вважає, що владі і білоруському суспільству не пізно почати діалог для вирішення ситуації. "Результат не важливий. Це взагалі не про нього, а про шлях до нього. І цей шлях не повинен бути кривавим", - пояснив президент.
Зеленський заявив, що категорично не хоче втручатися в білоруські вибори: "Я абсолютно не хочу втручатися в білоруські вибори і я цього не буду робити. Україна не буде втручатися. Це їхні внутрішні справи ".
У той же час президент порадив виконуючому обов'язки президента Білорусі Олександра Лукашенка провести нові вибори, забезпечити до них доступ всіх кандидатів і не перешкоджати міжнародним спостерігачам.
"І вже після цих результатів - питань не залишилося б. І я впевнений в цьому. Якби Лукашенко виграв - значить так, якщо хтось інший - значить хтось інший. І все б заспокоїлися, без кровопролиття. Це було б чесно і увійшло б в історію ", - підсумував Зеленський.
"Я б не побажав їм тих же подій, що були у нас в 2014 році. Я не хочу, щоб білоруси вмирали, щоб їх вбивали або якогось іншого серйозного кровопролиття, викликаного урядом. Я не хочу цього, і тому я не бажаю білоруського народу такого ж сценарію ".
Також Зеленський вважає, що владі і білоруському суспільству не пізно почати діалог для вирішення ситуації. "Результат не важливий. Це взагалі не про нього, а про шлях до нього. І цей шлях не повинен бути кривавим", - пояснив президент.
Зеленський заявив, що категорично не хоче втручатися в білоруські вибори: "Я абсолютно не хочу втручатися в білоруські вибори і я цього не буду робити. Україна не буде втручатися. Це їхні внутрішні справи ".
У той же час президент порадив виконуючому обов'язки президента Білорусі Олександра Лукашенка провести нові вибори, забезпечити до них доступ всіх кандидатів і не перешкоджати міжнародним спостерігачам.
"І вже після цих результатів - питань не залишилося б. І я впевнений в цьому. Якби Лукашенко виграв - значить так, якщо хтось інший - значить хтось інший. І все б заспокоїлися, без кровопролиття. Це було б чесно і увійшло б в історію ", - підсумував Зеленський.
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