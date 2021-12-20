Зеленський повідомив, що порушив законодавство

19:44 07 липень Київ, Україна

Президент України звернувся до Національного агентства з питань запобігання корупції з приводу власного порушення, він не заявив вчасно про істотну зміну в майновий стан

Про це у вівторок, 7 липня, повідомила прес-служба Офісу президента.



Зокрема, в ОП повідомили, що в 2019 році родина президента отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 5,1 млн грн та придбала ОВДП на суму 5,2 млн грн.



Оскільки загальна вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів, Володимир Зеленський повинен був подати до Реєстру декларацій повідомлення про істотну зміну в майновий стан протягом 10 днів з моменту покупки і продажу ОВДП.



Однак, як зазначається в повідомленні прес-служби, до реєстру не надходили такі повідомлення.



Раніше президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2019 рік, згідно з якою доходи глави держави і членів його сім'ї в 2019 році склали 28 602 468 грн.



З травня 2019 року Зеленський не займається підприємницькою діяльністю і отримує заробітну плату виключно в Державному управлінні справами. Сума отриманої президентом зарплати з травня по грудень минулого року склала 208 787 грн.



Крім того, сім'я президента здійснила продаж корпоративних прав усіх дванадцяти українських підприємств родині Сергія Шефіра на суму 246 000 144 грн.



