Зеленський збирає Міжнародний легіон

09:02 27 лютий Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки в Європі та світі, можуть приїхати та стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.



Відповідно до Положення про проходження військової служби у Збройних Силах іноземцями та особами без громадянства, затвердженим указом Президента України від 10 червня 2016 року № 248, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, у тому числі до лав Сил територіальної оборони.. ЗСУ.



У зв'язку з цим усім іноземцям, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати до нашої держави та поповнити лави Сил територіальної оборони.

З іноземців формується окремий підрозділ – Міжнародний легіон територіальної оборони України.



«Це буде ключовим свідченням вашої підтримки для нашої країни. Для запису до Інтернаціонального легіону та по всіх деталях звертайтесь до аташі з питань оборони Посольства України у вашій державі (контактна інформація – на сайті Посольства)», – йдеться на сайті Офісу президента.



«24 лютого 2022 року рано вранці Росія розпочала нову військову операцію проти України. Це нічим не виправдане злочинне та цинічне вторгнення. Російська армія дотримується дуже підлої тактики. Зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки – це остаточний аргумент для миру, щоб разом з нами зупинити окупаційну навалу. Українцям вистачає мужності захищати Батьківщину, захищати Європу, захищати цивілізаційні цінності. Однак це не просто вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи. Проти єдності Європи. Проти простих прав людини у Європі. Проти всіх правил співіснування на континенті», – наголосив Зеленський.