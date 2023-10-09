Зеленський змінив командувача Силами тероборони ЗСУ

14:55 09 жовтня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський 9 жовтня звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил територіальної оборони ЗСУ та призначив замість нього Анатолія Баргилевича.

Відповідні укази №678/2023 та №679/2023 опубліковані на сайті Офісу Президента.

"Звільнити Танцюру Ігоря Івановича з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України", – йдеться в указі №678/2023.

Водночас в указі №679/2023 йдеться: "Призначити генерал-майора Баргилевича Анатолія Владиславовича командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України".



Ігор Танцюра очолював Сили територіальної оборони ЗСУ з травня 2022 року.



Анатолій Баргилевич з 2022 року був начальником штабу східного угруповання військ. У 2020-2022 роках був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони.