Зеленський сказав, чому не можна зберігати нейтралітет щодо Росії

Звертаючись до так званих "нейтральних країн", Володимир Зеленський звернув їхню увагу на те, що під час загарбницької війни Росії проти України ні в кого не вдасться зберегти нейтралітет. Про це він сказав після зустрічі із прем'єром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві, повідомила прес-служба ВП у суботу, 23 вересня.
Зеленський наголосив, що ослаблення допомоги Україні – це ризик, але "якщо бути відвертими та чесними, за свободу, за демократію, за права людей треба боротися".
Він подякував партнерам, які допомагають Україні з фінансуванням та зброєю.
Нагадаємо, цього тижня Володимир Зеленський відвідав США. Він взяв участь у Генасамблеї ООН та провів низку зустрічей. Також український лідер зустрівся із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.
Напередодні Зеленський прибув до Канади, де зустрівся із прем'єром Джастіном Трюдо.
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