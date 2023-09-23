Зеленський сказав, чому не можна зберігати нейтралітет щодо Росії

12:17 23 вересня Київ, Україна

Звертаючись до так званих "нейтральних країн", Володимир Зеленський звернув їхню увагу на те, що під час загарбницької війни Росії проти України ні в кого не вдасться зберегти нейтралітет. Про це він сказав після зустрічі із прем'єром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві, повідомила прес-служба ВП у суботу, 23 вересня.

"Ти допомагаєш Україні чи Росії. У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш росію. А потужна росія і те, чого від неї чекати… Я думаю, історія у книгах та свідках на це вже давно відповіла”, – заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що ослаблення допомоги Україні – це ризик, але "якщо бути відвертими та чесними, за свободу, за демократію, за права людей треба боротися".

Він подякував партнерам, які допомагають Україні з фінансуванням та зброєю.

"Але це не найбільша ціна. Найбільшу ціну таки за це сьогодні платить Україна – людьми, кількістю смертей. Тому ми дуже вдячні за допомогу”, – резюмував президент.

Нагадаємо, цього тижня Володимир Зеленський відвідав США. Він взяв участь у Генасамблеї ООН та провів низку зустрічей. Також український лідер зустрівся із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

Напередодні Зеленський прибув до Канади, де зустрівся із прем'єром Джастіном Трюдо.