Зеленський: Швеція передала Україні три копії Конституції Пилипа Орлика

В найближчому майбутньому всі справжні патріоти України зможуть споглядати копію Конституції Пилипа Орлика в Софійському соборі. Також в соборі будуть представлені булава гетьмана Пилипа Орлика і гетьмана Петра Мазепи.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції.
Він підкреслив, що оригінал потрапить в Україну пізніше.
«До тридцятої річниці Незалежності України вперше за 311 років в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика», - зазначив Зеленський.
Президент додав, що її разом з булавою гетьмана Пилипа Орлика і гетьмана Петра Мазепи всі охочі зможуть побачити в Софійському соборі.
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