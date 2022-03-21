Зеленський: Швеція передала Україні три копії Конституції Пилипа Орлика

12:17 28 червня Київ, Україна





Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції. В найближчому майбутньому всі справжні патріоти України зможуть споглядати копію Конституції Пилипа Орлика в Софійському соборі. Також в соборі будуть представлені булава гетьмана Пилипа Орлика і гетьмана Петра Мазепи.Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції.

«Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика. Одна вже з ранку була виставлена у фойє Верховної Ради. Друга буде перебувати в Офісі Президента. Третя - в Конституційному Суді після його оновлення і перезавантаження», - зазначив український лідер.

Він підкреслив, що оригінал потрапить в Україну пізніше.



«До тридцятої річниці Незалежності України вперше за 311 років в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика», - зазначив Зеленський.



Президент додав, що її разом з булавою гетьмана Пилипа Орлика і гетьмана Петра Мазепи всі охочі зможуть побачити в Софійському соборі.