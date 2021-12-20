Зеленський сьогодні звітуватиме в Раді про виконану за 2,5 роки роботу

08:53 01 грудень Київ, Україна

Сьогодні у Раді заплановано виступ Володимира Зеленського, де він звітуватиме про 2,5 роки свого перебування на посаді президента.



Відповідно до ст. 106 Конституції України президент «звертається з посланнями до народу та зі щорічними та позачерговими посланнями Верховній Раді України про внутрішнє та зовнішнє становище» країни.



Посилаючись на цю норму, Зеленський 22 листопада надіслав спікеру парламенту Руслану Стефанчуку свою пропозицію виступити у Раді 1 грудня. Пізніше речник глави держави Сергій Никифоров підтвердив такий намір Зеленського.



Під час погоджувальної ради в парламенті 29 листопада перший віцеспікер Олександр Корнієнко закликав народних депутатів «дотримуватися високого рівня культури» під час звернення Володимира Зеленського.



«Ми сподіваємося, що всі колеги по парламенту дотримуватимуться в цьому випадку регламенту, а також високого рівня правової культури. І навіть поведінкової культури, тому що ми вже неодноразово спостерігали порушення регламенту під час виступів не лише президента, а й інших запрошених гостей», - зазначив Корнієнко.