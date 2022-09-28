Зеленський із президентом Туреччини обговорили псевдореферендуми

18:21 28 вересня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 вересня, провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Розмова стосувалася останніх подій російсько-української війни. Президент Ердоган зазначив, що дуже радий, що обмін військовополоненими між росією та Україною був успішно проведений після довгої підготовки", - йдеться у повідомленні пресслужби президента Туреччини.



Ердоган звернув увагу на успішне функціонування угоди про відправлення українського зерна через Чорне море.

"Аналогічний підхід може бути застосований і щодо Запорізької АЕС, і повторив пропозицію Туреччини виступити посередником у формуванні демілітаризованої зони навколо електростанції", - йдеться у повідомленні.