Зеленський різко нагадав партнерам, як можна зупинити російський терор

09:49 15 січня Київ, Україна

Російський терор здатний зупинити зброю, яка є на складах наших партнерів, сказав у відеозверненні у суботу, 14 січня, президент України Володимир Зеленський.

"Росія завдала чергового масованого ракетного удару по українських містах. Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Хмельницький та інші міста були мішенями терористів", - сказав він. "У місті Дніпро внаслідок цього російського удару зруйновано житловий будинок. Вдалося врятувати десятки людей – поранених та травмованих. Їм надається допомога. Розбір завалів ще триває і триватиме всю ніч. Скільки всього людей під завалами поки що невідомо. На жаль, список загиблих зростає з кожною годиною... Мої співчуття рідним та близьким", - сказав президент. За його словами, із понад 30 запущених Україною в день ракет понад 20 було збито. "Це сотні врятованих життів. Я дякую за це нашим Повітряним силам, нашим зенітникам і всім, хто допомагає", - зазначив він.

На жаль, сказав президент, є потрапляння і в об'єкти енергетичної інфраструктури, у зв'язку з цим найскладніша ситуація на Харківщині та на Київщині.

Чи можна зробити це інакше, ніж на полі бою в Україні? Ні, на жаль. Це можна і потрібно зробити на нашій землі, в нашому небі, на нашому морі.. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів і на яку так очікують наші воїни", - сказав також президент.

Раніше повідомлялося, що 14 січня російська ракета потрапила до багатоповерхового будинку у Дніпрі. Один під'їзд "склався", попередньо загинули 20 людей, понад 70 поранених.