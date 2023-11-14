Зеленський: різке зростання ворожих штурмів на передовій

Президент Володимир Зеленський отримав доповідь про зростання ворожих штурмів на передовій. Про це він повідомив у соціальних мережах, наголосивши, що щоденний селектор містить різноманітні звіти, зокрема, дані розвідки, графіки поставок боєприпасів і техніки, а також зведення з фронту.
Зеленський відзначив збільшення ворожих штурмів у районах Авдіївки, Куп'янська та на Донецькому напрямку. Він висловив подяку військовим за утримання позицій та активні наступальні операції.
Президент наголосив, що агресор продовжує атакувати вільний Херсон, обстрілюючи центр міста без військової необхідності. Зеленський нагадав, що оборонні можливості міста були зміцнені рішеннями попередньої Ставки у сфері розвідки, контрбатарейної, радіоелектронної боротьби та ППО.
Наголошено також, що МВС повідомило про ліквідацію наслідків нічних обстрілів. Президент наголосив, що військові постійно аналізують зміни у тактиці застосування ворожих безпілотників, вносячи необхідні корективи до діяльності української ППО.
На закінчення Зеленський наголосив на успішній роботі "зернового коридору", який долає позначку в 4 мільйони тонн вантажів із збереженням позитивної динаміки.
Зеленський відзначив збільшення ворожих штурмів у районах Авдіївки, Куп'янська та на Донецькому напрямку. Він висловив подяку військовим за утримання позицій та активні наступальні операції.
Президент наголосив, що агресор продовжує атакувати вільний Херсон, обстрілюючи центр міста без військової необхідності. Зеленський нагадав, що оборонні можливості міста були зміцнені рішеннями попередньої Ставки у сфері розвідки, контрбатарейної, радіоелектронної боротьби та ППО.
Наголошено також, що МВС повідомило про ліквідацію наслідків нічних обстрілів. Президент наголосив, що військові постійно аналізують зміни у тактиці застосування ворожих безпілотників, вносячи необхідні корективи до діяльності української ППО.
На закінчення Зеленський наголосив на успішній роботі "зернового коридору", який долає позначку в 4 мільйони тонн вантажів із збереженням позитивної динаміки.
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