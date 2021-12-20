Зеленський роз'яснив Авакову, хто в Україні президент
20:51 04 серпень Київ, Україна
У Авакова
більше не залишилося президентських
замашок, Володимир Зеленський "делікатно" дав зрозуміти, хто в країні президент і чітко розмежував посадові обов'язки.
Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Чиновник погоджується з тим, що у Авакова є вплив в оточенні президента Зеленського, а іноді він взагалі намагається перетягнути на себе обов'язки глави держави.
Зараз, по-моєму, Володимир Олександрович делікатно, але чітко пояснив, що президент в цій країні він, і тільки він, і ключові напрямки визначає тільки він, а у Арсена Борисовича - безпека, - розповів радник Андрія Єрмака щодо антикризових комунікацій.
Аваков, за словами Подоляка, зрозумів, що Володимир Зеленський прийшов на тривалий час.
Тому що неможливо (ефективно працювати), коли існує чийсь ілюзія, що він має право перетягувати на себе функції президента, - сказав радник голови ОП.
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