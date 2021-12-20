Зеленський роз'яснив Авакову, хто в Україні президент

20:51 04 серпень Київ, Україна

Авакова більше не залишилося президентських замашок, Володимир Зеленський "делікатно" дав зрозуміти, хто в країні президент і чітко розмежував посадові обов'язки.



Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.



Чиновник погоджується з тим, що у Авакова є вплив в оточенні президента Зеленського, а іноді він взагалі намагається перетягнути на себе обов'язки глави держави.

Зараз, по-моєму, Володимир Олександрович делікатно, але чітко пояснив, що президент в цій країні він, і тільки він, і ключові напрямки визначає тільки він, а у Арсена Борисовича - безпека, - розповів радник Андрія Єрмака щодо антикризових комунікацій.

Аваков, за словами Подоляка, зрозумів, що Володимир Зеленський прийшов на тривалий час.