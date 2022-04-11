Зеленський: якщо вже стаття Путіна написана і українською мовою, вона потребує відповіді

12:45 13 липня Київ, Україна

По прильоту з Берліна в українського президента не було часу детально ознайомитися зі статтею російського президента про братерство народів, але ця стаття обов'язково отримає відповідь.

Про це заявив Володимир Зеленський під час пресконференції в рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30. Гуманітарна політика".

«Ми обов'язково проаналізуємо цю статтю, як тільки я знайду час, детально почитаємо. Якщо потрібно, щоб ця стаття знайшла відповідь. Вона ж нібито написана і по-українськи, значить потрібно, щоб ми щось відповіли, подумаємо».



Зеленський додав, що якщо Путін почав писати українською, то «все ми правильно робимо».



Він також здивувався наявністю вільного часу у президента РФ для підготовки такої об'ємної статті.



«У мене не було часу проаналізувати всю статтю, у мене вчора були важливі зустрічі. Але те, що я прочитав, я побачив глибоку роботу, президент РФ витратив багато часу. Я можу тільки позаздрити, що стільки часу президент такої великої держави може собі дозволити і витратити на такий обсяг детальної роботи», - з сарказмом відповів український лідер.



Він підкреслив, що за час, витрачений на статтю, можна було б провести двосторонню зустріч і обговорити проблеми.

«Ми постійно говоримо про нашу зустріч і щось не вистачає часу у президента Росії. Я не знаю, на що він витрачає час і зараз я бачу результат. Речі, про які він написав, ми могли б проговорити. Я надав би йому багато матеріалу, яким теж можна скористатися в майбутньому», - резюмував Зеленський.