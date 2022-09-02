Зеленський розглянув петицію про посилення ППО для Харкова

Президент Володимир Зеленський розглянув петицію українців про можливість посилення протиповітряної оборони Харкова та області, доручивши розглянути це питання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.
Він нагадав, що з початку вторгнення росії в Україну військово-політичне керівництво країни та сили оборони вжили низку заходів, спрямованих на посилення системи протиповітряної оборони та забезпечення відбиття ударів супротивника з повітря.
Нагадаємо, що Україна очікує на надходження німецьких систем ППО IRIS-Т.
Зазначимо, з початку війни Зеленський став часто відповідати на різні петиції.
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