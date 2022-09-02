Зеленський розглянув петицію про посилення ППО для Харкова

10:20 07 серпня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський розглянув петицію українців про можливість посилення протиповітряної оборони Харкова та області, доручивши розглянути це питання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Він нагадав, що з початку вторгнення росії в Україну військово-політичне керівництво країни та сили оборони вжили низку заходів, спрямованих на посилення системи протиповітряної оборони та забезпечення відбиття ударів супротивника з повітря.

"Враховуючи, що протиповітряна оборона міста Харків та Харківської області здійснюється у загальній системі протиповітряної оборони України, я доручив головнокомандувачу Збройних Сил України Залужному, на якого покладено відповідальність за її організацію та керівництво, розглянути поставлене в електронній петиції питання та про результати розгляду інформувати її автора", - йдеться у відповіді президента.

Нагадаємо, що Україна очікує на надходження німецьких систем ППО IRIS-Т.

Зазначимо, з початку війни Зеленський став часто відповідати на різні петиції.