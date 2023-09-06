Зеленський розглядає збільшення кількості мобілізованих військових на фронт

19:19 23 серпня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові звернулися до нього із проханням збільшити кількість мобілізованих на фронт.

"Скажу відверто: військові з цим до мене звернулися, щоби дати можливість більше мобілізувати. Більше нічого я вам не можу сказати", - заявив Зеленський на пресконференції в середу, 23 серпня.



Він додав, що у питанні мобілізації важливо розуміти, хто це робить і як.

"Тому питання військкоматів, дуже важливе питання лікарських комісій при військкоматах (ВЛК - ред.) - потрібно дуже швидко, якнайшвидше, прискорити процеси, навести лад, а потім уже починати розмову про те, щоб збільшувати - як і ким", - сказав президент.

Зеленський також наголосив на настроях у суспільстві, що "ми вже перемогли".