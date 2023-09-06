Зеленський розглядає збільшення кількості мобілізованих військових на фронт

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові звернулися до нього із проханням збільшити кількість мобілізованих на фронт.
"Скажу відверто: військові з цим до мене звернулися, щоби дати можливість більше мобілізувати. Більше нічого я вам не можу сказати", - заявив Зеленський на пресконференції в середу, 23 серпня.
Він додав, що у питанні мобілізації важливо розуміти, хто це робить і як.
"Тому питання військкоматів, дуже важливе питання лікарських комісій при військкоматах (ВЛК - ред.) - потрібно дуже швидко, якнайшвидше, прискорити процеси, навести лад, а потім уже починати розмову про те, щоб збільшувати - як і ким", - сказав президент.
Зеленський також наголосив на настроях у суспільстві, що "ми вже перемогли".
"Просто всі почали забувати, давайте відверто, ми трохи розслабилися у думках про те, що ми вже перемогли. Ми не перемогли, я думаю, перший крок, ми перемогли тим, що ми не дали знищити нашу державу. І факт, що вони нас не здатні нині знищити, і цей факт дуже важливий. Це важлива перемога, і наших військових, і нашого народу, який залишався тут і, даруйте, кричав про цю перемогу. Чи це остаточна перемога? Ні", - заявив президент.
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