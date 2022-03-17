Зеленський розглядає проєкт "Північний потік - 2" як політичну зброю проти України

Якщо Російська Федерація з деякими країнами Європи має загальний економічний процес, то для нас «Північний потік - 2» - це зброя проти України.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в спільному інтерв'ю журналістам Agence France-Presse, Reuters і Associated Press 14 червня, повний текст якого опублікований на сайті глави держави.
На його переконання, Україна повинна отримати гарантії безпеки, і найголовніша з них - це повернення українських територій.
Зеленський не виключає, що в разі запуску цього газопроводу можливе блокування поставок газу в Україну або транзиту через Україну, і всі будуть обговорювати саме ці питання, забуваючи про війну на сході, "або штовхати нас до вирішення цього питання через діалог з «представниками Донбасу» - «ЛНР», «ДНР»
Як повідомлялося, в травні адміністрація США на вимогу законодавчих актів PEESA, PEESCA і CAATSA ввела санкції проти чотирьох організацій і 13-и суден з Росії, які беруть участь в проєкті Nord Stream 2. У той самий час в Держдепартаменті відзначили, що не запроваджуватимуть обмеження проти Nord Stream 2 AG, її корпоративних співробітників, а також її гендиректора Маттіаса Варніга, мотивувавши це «інтересами національної безпеки» США.
Президент РФ Путін заявив, що 4 червня завершено укладання труб на першій нитці газопроводу "Північний потік-2", робота на другій нитці триває.
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