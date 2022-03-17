Зеленський розглядає проєкт "Північний потік - 2" як політичну зброю проти України

15:47 16 червня Київ, Україна

Якщо Російська Федерація з деякими країнами Європи має загальний економічний процес, то для нас «Північний потік - 2» - це зброя проти України.





Про це заявив президент України Володимир Зеленський в спільному інтерв'ю журналістам Agence France-Presse, Reuters і Associated Press 14 червня, повний текст якого опублікований на сайті глави держави.

"Хтось із європейських лідерів сказав: просто Україні потрібні гарантії. Це не просто про гарантії. Для нас це не про економіку, це смішно виглядає. Це точно політична зброя, і поки в напрямку «Північного потоку - 2» всіх переграє Росія", - заявив президент.

На його переконання, Україна повинна отримати гарантії безпеки, і найголовніша з них - це повернення українських територій.

"Якщо є крок щодо підтримки такого рішення з боку перш за все Росії і з боку країн Європи, які зацікавлені в «Північному потоці - 2», і у нас паралельно є, крім геополітичних, енергетичні гарантії безпеки, тоді так - я розумію. А якщо цього немає, то це просто підвішують (ситуацію - ред.) і говорять: давайте ми вам дамо гроші. Гроші нічого не вирішують", - підкреслив глава держави.

Зеленський не виключає, що в разі запуску цього газопроводу можливе блокування поставок газу в Україну або транзиту через Україну, і всі будуть обговорювати саме ці питання, забуваючи про війну на сході, "або штовхати нас до вирішення цього питання через діалог з «представниками Донбасу» - «ЛНР», «ДНР»

"Люди, деякі країни почнуть звикати до цього, як до ситуації з Кримом. З Кримом така ж історія: коли він повернеться? "Так ніколи не повернеться». «А, може, повернеться». «Так давайте вирішувати питання на сході». Потім буде «Північний потік - 2», і всі скажуть: тут же газ, енергетична проблема, нічим опалювати людям, холодно взимку, а потім вже про Донбас... Мені ця тактика зрозуміла. Тому для мене «Північний потік - 2» - це зброя, і я відверто кажу", - підкреслив президент.

Як повідомлялося, в травні адміністрація США на вимогу законодавчих актів PEESA, PEESCA і CAATSA ввела санкції проти чотирьох організацій і 13-и суден з Росії, які беруть участь в проєкті Nord Stream 2. У той самий час в Держдепартаменті відзначили, що не запроваджуватимуть обмеження проти Nord Stream 2 AG, її корпоративних співробітників, а також її гендиректора Маттіаса Варніга, мотивувавши це «інтересами національної безпеки» США.



Президент РФ Путін заявив, що 4 червня завершено укладання труб на першій нитці газопроводу "Північний потік-2", робота на другій нитці триває.