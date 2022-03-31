Зеленський розповів, навіщо пішов у президенти

12:15 05 липня Київ, Україна

Територіальна цілісність і гідна відсіч російській агресії є ключовими завданнями Володимира Зеленського на посаді президента України.

Про це він заявив 5 липня на форумі "Україна 30".

"Головний національний інтерес - це мир на нашій землі, і це моя головна мета як президента України. Протидія агресору, забезпечення суверенітету, відновлення територіальної цілісності України - найвищий пріоритет нашої роботи", - сказав Зеленський.

Він додав, що анексія Криму Росією є "викликом для всього демократичного суспільства".



"Формування сильного фронту країни - це завдання кожного дипломата, це особисте завдання міністра закордонних справ, і моє завдання теж", - додав Зеленський.