Зеленський розповів, навіщо пішов у президенти

Територіальна цілісність і гідна відсіч російській агресії є ключовими завданнями Володимира Зеленського на посаді президента України.
Про це він заявив 5 липня на форумі "Україна 30".
Він додав, що анексія Криму Росією є "викликом для всього демократичного суспільства".
"Формування сильного фронту країни - це завдання кожного дипломата, це особисте завдання міністра закордонних справ, і моє завдання теж", - додав Зеленський.
"Формування сильного фронту країни - це завдання кожного дипломата, це особисте завдання міністра закордонних справ, і моє завдання теж", - додав Зеленський.
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