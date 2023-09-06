Зеленський розповів, скільки Україні потрібно винищувачів F-16, щоб не дати росії домінувати в повітрі

16:12 31 серпня Київ, Україна





Про це глава держави повідомив інтерв'ю португальському мовнику RTP.



Як зазначив президент, на додаток до вже обіцяних "50-60" Президент Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб не давати росії можливості домінувати в повітрі, Україні потрібно близько 160 винищувачів західного зразка.Про це глава держави повідомив інтерв'ю португальському мовнику RTP.Як зазначив президент, на додаток до вже обіцяних "50-60" F-16 українським повітряним силам потрібна ще сотня літаків.

"Загалом потрібно близько 160 винищувачів, щоб мати потужні ВПС, які не дадуть росії можливості домінувати в повітрі", - зазначив Зеленський, висловивши жаль, що допомога надається "пізніше, ніж хотілося".

Глава держави наголосив, що винищувачі мають запрацювати в українському небі на початку наступного року. За його словами, це питання складне, оскільки потребує підготовки не лише пілотів, а й інженерів, а також багато спеціалізованого обслуговування.



Президент пояснив, що F-16 потрібний для оборони та захисту населення.



Ще одне невідкладне використання F-16, додав Зеленський, - забезпечити, щоб росія "не панувала незаконно в Чорному морі і не здійснювала агресію, блокуючи зернові коридори в Чорному та Азовському морях".