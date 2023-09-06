Зеленський розповів, скільки Україні потрібно винищувачів F-16, щоб не дати росії домінувати в повітрі

Президент Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб не давати росії можливості домінувати в повітрі, Україні потрібно близько 160 винищувачів західного зразка.
Про це глава держави повідомив інтерв'ю португальському мовнику RTP.
Як зазначив президент, на додаток до вже обіцяних "50-60" F-16 українським повітряним силам потрібна ще сотня літаків.
Про це глава держави повідомив інтерв'ю португальському мовнику RTP.
Як зазначив президент, на додаток до вже обіцяних "50-60" F-16 українським повітряним силам потрібна ще сотня літаків.
Глава держави наголосив, що винищувачі мають запрацювати в українському небі на початку наступного року. За його словами, це питання складне, оскільки потребує підготовки не лише пілотів, а й інженерів, а також багато спеціалізованого обслуговування.
Президент пояснив, що F-16 потрібний для оборони та захисту населення.
Ще одне невідкладне використання F-16, додав Зеленський, - забезпечити, щоб росія "не панувала незаконно в Чорному морі і не здійснювала агресію, блокуючи зернові коридори в Чорному та Азовському морях".
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