Зеленський розповів про спілкування з Путіним: є два формати

13:21 23 вересень Київ, Україна

Сьогодні в інтерв'ю словацькому виданню Hospodarske noviny президент України Володимир Зеленський розкрив секрети спілкування з лідером РФ. Для переговорів з президентом Росії у нього є два формати - чотиристоронній нормандський і двосторонній при спілкуванні безпосередньо.



Зеленський підкреслив, що коли виникає необхідність, він розмовляє з Путіним напряму.



"Це допомагає знайти потрібні рішення, важливі не тільки для України, але й для всієї Європи. Наприклад, в грудні минулого року ми досягли домовленості про транзит російського газу через територію України. Це гарантує енергетичну стабільність для всієї нашої частини континенту. Розмовляв з Путіним і 26 липня - напередодні встановлення режиму припинення вогню на сході", - розповів Зеленський.



При цьому глава держави зазначив, що комунікація з Путіним обмежена, але предметна.



"Як перфекціоніст я хотів би більшої ефективності від нашого діалогу", - додав Зеленський.



Він підкреслив, що без діалогу з Путіним неможливо домогтися миру на Донбасі.



"Але на шляху до миру має бути рух двох сторін, і ключові кроки повинна зробити Росія, яка контролює окуповані території України. Ми хотіли б бачити більше прагнення Москви прискорити досягнення миру", - сказав Зеленський.



Він підкреслив, що Донецьк, Луганськ і Крим - українські території, на яких живуть українці, і якби не зовнішнє втручання, то і Донецьк, і Луганськ, і Крим "нормально жили б в єдиній нашій державній системі".