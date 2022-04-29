Зеленський розповів про штурм Офісу президента у перші години війни

06:37 29 квітня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські військові знайшли його та його родину у перші години війни.

На той час разом з ним в Офісі президента була перша леді Олена Зеленська, їхні діти та помічники президента.



Про це він розповів у інтерв'ю журналісту журналу Time Саймону Шустеру.. Також президент України поділився своїми власними переживаннями щодо непровокованої військової агресії з боку Росії, жертвами якої став увесь український народ.



Як розповів Зеленський, у перший день війни чиновники Офісу президента намагалися захистити будівлю "всім, що могли знайти", а українські військові вже боролися із російськими окупантами на вулицях.



Як виявилося, російські війська потрапили до президентської адміністрації буквально за кілька хвилин, їхні постріли було чути у стінах Офісу президента.



Зеленському повідомили, що російські ударні групи спустилися з парашутами до центру Києва та їхнє завдання – вбити або захопити його та його родину.. Навколо урядового кварталу почалися перестрілки.



Охоронці всередині комплексу вимкнули світло та привезли для Зеленського та близько десятка його помічників бронежилети та автомати.

"Російські війська двічі намагалися штурмувати" , – розповів Саймону Шустеру радник глави Офісу президента Олексій Арестович.. Зеленський наголосив, що на той момент там були його дружина та діти.

США та інші країни пропонували евакуювати президента та його команду з Києва, щоб допомогти їм створити уряд у вигнанні, швидше за все, у східній Польщі. Але під час розмови з американцями захищеним телефоном Зеленський відповів: "Мені потрібні боєприпаси, а не притулок".



Через два місяці жорстокої війни зі страшною кількістю жертв президент поділився своїми думками та переживаннями.