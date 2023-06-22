Зеленський розповів, коли відбудуться наступні вибори в Україні
17:16 22 червня Київ, Україна
Згідно з чинним законодавством, наступні вибори в Україні зможуть відбутися лише після завершення війни з росією.
Про це в інтерв'ю ВВС заявив президент Володимир Зеленський у відповідь на запитання журналіста.
"Це ж питання глобальне. Якщо ми переможемо, то будуть. Значить, не буде воєнного часу, не буде війни", - зазначив він.
Гарант нагадав, що вибори мають проводитись у мирний час.
"Вибори мають відбуватися у мирний час, коли немає війни, згідно із законодавством. Я дуже хочу, щоб уже наступного року був мир, і життя було таким, як було до війни", - наголосив Володимир Зеленський.
Він додав, що Україна не піде на переговори з росією, доки російські військові залишаються на її території.
"З росією ми ніколи не сядемо - хто б там не був президент - за стіл переговорів, якщо вони будуть на нашій території. Якщо путін на нашій території, про що з ним говорити? Це заморожений конфлікт", - зазначив президент.
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