Зеленський розповів, коли відбудуться наступні вибори в Україні

17:16 22 червня Київ, Україна

Згідно з чинним законодавством, наступні вибори в Україні зможуть відбутися лише після завершення війни з росією.



Про це в інтерв'ю ВВС заявив президент Володимир Зеленський у відповідь на запитання журналіста.

"Це ж питання глобальне. Якщо ми переможемо, то будуть. Значить, не буде воєнного часу, не буде війни", - зазначив він.

Гарант нагадав, що вибори мають проводитись у мирний час.

"Вибори мають відбуватися у мирний час, коли немає війни, згідно із законодавством. Я дуже хочу, щоб уже наступного року був мир, і життя було таким, як було до війни", - наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що Україна не піде на переговори з росією, доки російські військові залишаються на її території.