Зеленський розповів, чи готові українці на компроміси щодо території

Президент Володимир Зеленський наголосив, що українці не хочуть йти на компроміси щодо території. Він також наголосив, що зараз важка ситуація склалася на сході України.
"Це - як Друга світова війна. Так само у Бахмуті, у Соледарі, в районі Харкова, Кремінної, Сватового. Це справжня війна, вогонь, обстріл, ракети, артилерія, все", - розповів в інтерв'ю The Economist гарант.
Президент також зазначив, що важка ситуація на півдні, на окупованих територіях, Запоріжжі та Приазов'ї. Там у населених пунктах немає ні електрики, ні води.
"І у Херсоні так радіють, що ми приїхали, а на тому березі Дніпра з артилерії б'ють по Херсону, по тих, про кого вчора говорили, що "ми один народ". І у Києві ви бачите, що не так безпечно, але вони почали використовувати ракети та іранські безпілотники", - повідомив Зеленський.
Він наголосив, що "перемога прийде тоді, коли буде почуття, що люди все витримали та зберегли".
"І люди не хочуть йти на компроміси щодо території. Ніхто не хоче вести діалог із цими людьми, які розв'язали війну. Тому що люди дійшли до ненависті. Це правда. Це не найкраще почуття для людства ненавидіти, але це основне у реальному житті, коли на вас так довго нападають і коли ви бачите, що більшість сімей щось або когось втратили. Це трагедія для сімей, які втратили дітей. Я не хочу жити довше за своїх дітей. Я ненавидітиму це життя з цими людьми, які забрали мої бажання, частину мене. Тому народ ненавидить", - наголосив президент України.
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