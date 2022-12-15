Зеленський розповів, чи готові українці на компроміси щодо території

18:33 15 грудня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський наголосив, що українці не хочуть йти на компроміси щодо території. Він також наголосив, що зараз важка ситуація склалася на сході України.

"Це - як Друга світова війна. Так само у Бахмуті, у Соледарі, в районі Харкова, Кремінної, Сватового. Це справжня війна, вогонь, обстріл, ракети, артилерія, все", - розповів в інтерв'ю The Economist гарант.

Президент також зазначив, що важка ситуація на півдні, на окупованих територіях, Запоріжжі та Приазов'ї. Там у населених пунктах немає ні електрики, ні води.

"І у Херсоні так радіють, що ми приїхали, а на тому березі Дніпра з артилерії б'ють по Херсону, по тих, про кого вчора говорили, що "ми один народ". І у Києві ви бачите, що не так безпечно, але вони почали використовувати ракети та іранські безпілотники", - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що "перемога прийде тоді, коли буде почуття, що люди все витримали та зберегли".