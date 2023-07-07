Зеленський розкритикував президента Болгарії за проросійську позицію щодо війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський розкритикував президента Болгарії Румена Радєва через його проросійську позицію щодо війни в Україні.
За інформацією, отриманою з джерела Politico, Радєв заявив, що "воєнне рішення не є оптимальним, а зброя не призведе до завершення повномасштабного конфлікту з росією".
За інформацією, отриманою з джерела Politico, Радєв заявив, що "воєнне рішення не є оптимальним, а зброя не призведе до завершення повномасштабного конфлікту з росією".
Він також додав, що, ймовірно, Радєв, як справжній лідер, не пішов би на компроміс, який міг би призвести до втрати незалежності Болгарії.
Зеленський також висловив свою критику на адресу Радєва за те, що він вважає за краще називати повномасштабне вторгнення "конфліктом", а не "війною". Він відкинув пропозицію болгарського президента щодо дипломатичного врегулювання конфлікту і наголосив, що росія розпочала "війну з метою знищення українців, а не проти інших держав".
Президент України також зазначив, що уряд Болгарії, незважаючи на позицію Радєва, ухвалив правильне рішення, надавши Україні військову підтримку. Він наголосив, що кількість зброї та добрі наміри не достатні для протистояння 160 мільйонам росіян. На думку Зеленського, саме тому важливо надати Україні зброю, щоб вона могла захистити свою територію.
Зрештою, Радєв висловив бажання запропонувати певні ідеї, але перед продовженням розмови із Зеленським попросив вимкнути камери.
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