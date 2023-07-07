Зеленський розкритикував президента Болгарії за проросійську позицію щодо війни в Україні

09:19 07 липня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський розкритикував президента Болгарії Румена Радєва через його проросійську позицію щодо війни в Україні.



За інформацією, отриманою з джерела Politico, Радєв заявив, що "воєнне рішення не є оптимальним, а зброя не призведе до завершення повномасштабного конфлікту з росією".

"Я не побажав би вам жодної трагедії, і ви не хотіли б опинитися на моєму місці. Але якщо люди, які розділяють спільні цінності, не підтримуватимуть один одного, що ви робитимете? Ви б звернулися до путіна та попросили його захопити територію Болгарії?” - заявив президент України.



Він також додав, що, ймовірно, Радєв, як справжній лідер, не пішов би на компроміс, який міг би призвести до втрати незалежності Болгарії.



Зеленський також висловив свою критику на адресу Радєва за те, що він вважає за краще називати повномасштабне вторгнення "конфліктом", а не "війною". Він відкинув пропозицію болгарського президента щодо дипломатичного врегулювання конфлікту і наголосив, що росія розпочала "війну з метою знищення українців, а не проти інших держав".



Президент України також зазначив, що уряд Болгарії, незважаючи на позицію Радєва, ухвалив правильне рішення, надавши Україні військову підтримку. Він наголосив, що кількість зброї та добрі наміри не достатні для протистояння 160 мільйонам росіян. На думку Зеленського, саме тому важливо надати Україні зброю, щоб вона могла захистити свою територію.

"Україна та НАТО повинні мати спільні цінності. Інакше не може бути. Неможливо підтримувати росію і одночасно займати нейтральну позицію, тому що росія прагне зруйнувати НАТО, Європу та Європейський Союз. Це їхня мета. Ви розумієте, про що я говорю?" - наголосив Зеленський.



Зрештою, Радєв висловив бажання запропонувати певні ідеї, але перед продовженням розмови із Зеленським попросив вимкнути камери.