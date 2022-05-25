Зеленський розкритикував позицію Угорщини
12:14 25 травня Киев, Украина
Угорщина відмовляється підтримувати нафтове ембарго проти росії, незважаючи на те, що кошти за енергоносії фінансують військову машину кремля.
Про це Зеленський говорив під час Українського сніданку у Давосі.
"Ми дійшли до шостого пакета санкцій. У ньому ембарго на нафту. Усі кажуть: за цей час росія заробить 200 млрд доларів. За такі суми вони можуть купувати будь-яку зброю. Чи введено шостий пакет? Ні. Чому? Угорщині щось не підходить. Щось із нафтою не те. Якось не так вони бачать світ», – сказав Зеленський.
За його словами, Будапешт аргументує свою позицію тим, що для відмови від російської нафти йому потрібні значні кошти.
"Їм кажуть: там в Україні люди вмирають, діти гинуть, їх убивають. Як у Техасі 18-річний убивця... Так і у нас 18-річні солдатики приїжджали з росії та просто катували малюків". Їм про це розповідали, а вони кажуть: Все зрозуміло. - То що з нафтою? – Де нам брати гроші?” – сказав Зеленський.
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