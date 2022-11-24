Зеленський розкритикував ОБСЄ за недостатню участь у спробах змусити рф припинити війну проти України

17:22 24 листопада Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський розкритикував ОБСЄ за недостатню участь у спробах змусити росію припинити війну проти України.



Заяву президента України опублікували в офіційному Telegram-каналі.



Зеленський зазначив, що війна триває вже 9 місяців, і за цей час на різних міжнародних майданчиках намагаються шукати рішення для того, щоб зупинити росію, максимально ізолювати її та вирішити створені війною глобальні проблеми.