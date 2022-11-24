Зеленський розкритикував ОБСЄ за недостатню участь у спробах змусити рф припинити війну проти України

17:22 24 листопада Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський розкритикував ОБСЄ за недостатню участь у спробах змусити росію припинити війну проти України.

Заяву президента України опублікували в офіційному Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що війна триває вже 9 місяців, і за цей час на різних міжнародних майданчиках намагаються шукати рішення для того, щоб зупинити росію, максимально ізолювати її та вирішити створені війною глобальні проблеми.
"Чому серед цих майданчиків досі немає ОБСЄ? Чому, зокрема, держава-терорист навіть через 9 місяців своїх безперервних злочинів досі залишається одним із членів вашої Парламентської асамблеї? Щоб нарешті зупинити перелік місяців війни та розпочати відлік років миру, треба використовувати всі національні та міжнародні можливості для тиску на державу-терориста. Будьте в цьому лідерами – і будете лідерами руху до миру”, – заявив Володимир Зеленський.