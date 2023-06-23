Зеленський провів засідання РНБО. Про що розмовляли

На засіданні Ради національної безпеки та оборони України 23 червня було розглянуто питання безпеки бомбосховищ та доручено привести у належний стан укриття. Також на засіданні йшлося про судову реформу та євроінтеграцію України.
Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах та містах, які противник тероризує найбільш інтенсивно. Висновки невтішні. Майже по всій країні. Особливо цинічна та ганебна ситуація у тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети. Кадрові рішення будуть" - йдеться у повідомленні президента.
Він додав, що чверть бомбосховищ по Україні та третина по Києву непридатні для використання.
За словами Зеленського, другим питанням засідання РНБО була судова реформа.
"Продовжуємо судову реформу у тісній співпраці з ЄС. Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм захисту у судах іноземних та внутрішніх інвестицій", - зазначив Володимир Зеленський.
Серед пропозицій, зокрема, посилити кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя.
"Від 10 до 15 років із конфіскацією майна. І щоб це стосувалося тих, хто вимагає гроші, хто бере гроші, хто тримає цю систему корупції на всіх її ланках. Наступне: мають бути перевірки чесноти суддів, і не лише перед призначенням на посаду", – наголосив Зеленський.
Глава держави зазначив, що суддів слід перевіряти, зокрема, з використанням детектора брехні.
Президент також звернув увагу на те, що Україна прискорює роботу щодо виконання європейських рекомендацій для вступу до ЄС.
"Звичайно, обговорили завдання, які мають виконати до кінця року, щоб повністю реалізувати кожну рекомендацію Єврокомісії для початку переговорів про вступ до Євросоюзу. У кожному такому напрямку РНБО дала необхідні протокольні доручення. Впевнений, всі їх реально виконати", - наголосив Володимир Зеленський.
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