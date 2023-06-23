Зеленський провів засідання РНБО. Про що розмовляли

17:42 23 червня Київ, Україна

На засіданні Ради національної безпеки та оборони України 23 червня було розглянуто питання безпеки бомбосховищ та доручено привести у належний стан укриття. Також на засіданні йшлося про судову реформу та євроінтеграцію України.



Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах та містах, які противник тероризує найбільш інтенсивно. Висновки невтішні. Майже по всій країні. Особливо цинічна та ганебна ситуація у тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети. Кадрові рішення будуть" - йдеться у повідомленні президента.

Він додав, що чверть бомбосховищ по Україні та третина по Києву непридатні для використання.



За словами Зеленського, другим питанням засідання РНБО була судова реформа.

"Продовжуємо судову реформу у тісній співпраці з ЄС. Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм захисту у судах іноземних та внутрішніх інвестицій", - зазначив Володимир Зеленський.

Серед пропозицій, зокрема, посилити кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя.

"Від 10 до 15 років із конфіскацією майна. І щоб це стосувалося тих, хто вимагає гроші, хто бере гроші, хто тримає цю систему корупції на всіх її ланках. Наступне: мають бути перевірки чесноти суддів, і не лише перед призначенням на посаду", – наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що суддів слід перевіряти, зокрема, з використанням детектора брехні.



Президент також звернув увагу на те, що Україна прискорює роботу щодо виконання європейських рекомендацій для вступу до ЄС.