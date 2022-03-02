Зеленський провів зустріч з делегацією американських сенаторів

Глава Україна Володимир Зеленський і делегація сенаторів США - Джин Шахін, Роберт Портман і Крістофер Мерфі обговорили посилення співпраці України і США, а також ПДЧ в НАТО.
Про зустріч, яка пройшла в середу, 2 червня, розповіли самі сенатори.
Портман зазначив, що на зустрічі обговорювалося і питання подальшої євроатлантичної інтеграції України.
У свою чергу сенатор Мерфі наголосив на важливості реформ для подальшого руху України в НАТО. У тому числі реформа СБУ, реформи, спрямовані на забезпечення незалежності НАБУ і подальші реформи в сфері корпоративного управління.
Також американські політики обговорювали з президентом зміцнення відносин України і США.
Також американські політики обговорювали з президентом зміцнення відносин України і США.
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