Зеленський провів зустріч з делегацією американських сенаторів

15:51 02 червень Київ, Україна

Глава Україна Володимир Зеленський і делегація сенаторів США - Джин Шахін, Роберт Портман і Крістофер Мерфі обговорили посилення співпраці України і США, а також ПДЧ в НАТО.
 
Про зустріч, яка пройшла в середу, 2 червня, розповіли самі сенатори.
"Ми отримали чітку картину тих викликів і проблем, з якими стикається ваша армія і люди на фронті. Це дасть нам додаткові аргументи, коли ми приїдемо в США, про необхідність продовжувати надавати допомогу Україні", - кажуть сенатори.
Портман зазначив, що на зустрічі обговорювалося і питання подальшої євроатлантичної інтеграції України.
"Україна провела вже кілька важливих реформ в контексті руху до НАТО, і буде проводити інші, зокрема, мова про цивільний контроль над збройними силами та модернізацію армії", - сказав сенатор.
У свою чергу сенатор Мерфі наголосив на важливості реформ для подальшого руху України в НАТО. У тому числі реформа СБУ, реформи, спрямовані на забезпечення незалежності НАБУ і подальші реформи в сфері корпоративного управління.

Також американські політики обговорювали з президентом зміцнення відносин України і США.
"Щоб надавати Україні більше допомоги, щоб вона була боєздатна для свого захисту. Нам Зеленський запропонував віртуальну подорож до лінії зіткнення, де командири з різних ділянок (фронту) доповідатимуть про ситуацію. Ми також обговорювали іншу допомогу, яку могли б надати - і в економічному плані, і в плані реформ, і як протистояти російській дезінформації", - резюмували сенатори.