Зеленський провів зустріч з колишньою президенткою Литви Далі Грібаускайте

19:33 23 червня Київ, Україна

Нинішній президент України зустрівся з колишньою президенткою Литви. Володимир Зеленський і Далі Грібаускайте говорили про членство України в НАТО, Кримську платформу і Донбас.



Про це повідомляє пресслужба президента.



Зеленський обговорив з експрезиденткою Литви Грібаускайте ситуацію на Донбасі і саміт "Кримська платформа".



Глава держави відзначив вагомий особистий внесок Далі Грібаускайте в розвиток і зміцнення відносин стратегічного партнерства між Україною та Литвою. "Знаю, що ви любите Україну, багато зробили для її суверенітету і підтримки. Дуже вдячні вам і завжди раді вас вітати", - підкреслив Зеленський.



Грібаускайте зазначила, що український народ - це герої, які борються за свою країну і її майбутнє.



Сторони також обговорили рух України на шляху до членства в Європейському Союзі і НАТО. Зеленський зазначив роль Грібаускайте, за президентства якої Литва стала одним з найвідданіших прихильників просування нашої держави до набуття повноправного членства в цих організаціях.



Президент України поінформував співрозмовницю про складну ситуацію з безпекою на Донбасі і в тимчасово окупованому Криму. Він також ознайомив експрезидентку Литви з основними завданнями ініціативи "Кримська платформа".