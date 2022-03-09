Зеленський провів телефонну розмову з Трюдо

Глава України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, в ході якої обговорили ситуацію на Донбасі, перспективи членства України в НАТО, а також хід розслідування справи збитого рейсу МАУ.
Пресслужба Офісу Президента повідомляє, що сторони скоординували позиції з ключових питань порядку денного напередодні проведення самітів Групи семи і НАТО, які відбудуться найближчим часом.
Зеленський розповів Трюдо про ситуацію з безпекою на сході і біля кордонів України. Він зазначив, що зараз відбулося відведення тільки частини російських військ і важкого озброєння з тимчасово окупованих територій і від українських кордонів. "Росія майже не проводила відведення. Зі 105 тис. російських військових тільки 11 тис. пішли назад", - сказав Зеленський.
Також сторони обговорили питання Північного потоку-2. Зеленський підкреслив, що цей проєкт є політичною зброєю Росії.
Трюдо в свою чергу підтвердив непохитну підтримку з боку Канади суверенітету і територіальної цілісності України і солідарність у протидії тривалій агресії РФ.
Співрозмовники обговорили практичну взаємодію з метою підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО.
Також сторони торкнулися планів щодо подальшого політичного діалогу на вищому рівні. Зеленський підтвердив запрошення Трюдо відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.
Нагадаємо, минулого тижня в Києві відбувся третій раунд переговорів України і Ірану у справі МАУ.
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