Зеленський провів телефонну розмову з Трюдо

10:59 09 червень Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, в ході якої обговорили ситуацію на Донбасі, перспективи членства України в НАТО, а також хід розслідування справи збитого рейсу МАУ

"Мав продуктивну розмову з Джастіном Трюдо. Обговорили ситуацію на Донбасі і збереження тиску на РФ для досягнення миру. Вдячний Канаді за підтримку суверенітету і євроатлантичних прагнень України. Скоординували позиції з розслідування катастрофи літака рейсу PS752", - повідомив Зеленський в середу, 9 червня, в соцмережах.

Пресслужба Офісу Президента повідомляє, що сторони скоординували позиції з ключових питань порядку денного напередодні проведення самітів Групи семи і НАТО, які відбудуться найближчим часом.



Зеленський розповів Трюдо про ситуацію з безпекою на сході і біля кордонів України. Він зазначив, що зараз відбулося відведення тільки частини російських військ і важкого озброєння з тимчасово окупованих територій і від українських кордонів. "Росія майже не проводила відведення. Зі 105 тис. російських військових тільки 11 тис. пішли назад", - сказав Зеленський.



Також сторони обговорили питання Північного потоку-2. Зеленський підкреслив, що цей проєкт є політичною зброєю Росії.

"Ми вважаємо, що добудова Північного потоку-2 зміцнить Росію як гравця на світовій карті», - зазначив президент.

Трюдо в свою чергу підтвердив непохитну підтримку з боку Канади суверенітету і територіальної цілісності України і солідарність у протидії тривалій агресії РФ.

"Ми залишаємося великими друзями. Будемо продовжувати підтримувати Україну", - підкреслив він.

Співрозмовники обговорили практичну взаємодію з метою підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО.



Також сторони торкнулися планів щодо подальшого політичного діалогу на вищому рівні. Зеленський підтвердив запрошення Трюдо відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.



Нагадаємо, минулого тижня в Києві відбувся третій раунд переговорів України і Ірану у справі МАУ.