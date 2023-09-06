Зеленський провів Ставку у спецформаті

13:50 09 серпня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський сьогодні, 9 серпня, провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Увага була зосереджена на наступі української армії.



Як повідомив президент у своєму Telegram, Ставку провели у найвужчому колі людей з максимальною увагою до теми наступу.

"Сьогоднішня Ставка - найвужче коло людей та максимальна увага до єдиної теми - нашого наступу. Глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним, аналіз дій ворога", - написав президент.

Він також зазначив, що заслухав доповіді: головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського, і голову ГУР Кирила Буданова.