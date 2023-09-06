Зеленський провів Ставку у спецформаті

Глава України Володимир Зеленський сьогодні, 9 серпня, провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Увага була зосереджена на наступі української армії.
Як повідомив президент у своєму Telegram, Ставку провели у найвужчому колі людей з максимальною увагою до теми наступу.
Як повідомив президент у своєму Telegram, Ставку провели у найвужчому колі людей з максимальною увагою до теми наступу.
Він також зазначив, що заслухав доповіді: головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського, і голову ГУР Кирила Буданова.
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