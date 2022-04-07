Зеленський провів нараду, присвячену питанням роботи НАЕК «Енергоатом»

17:29 10 листопада Київ, Україна

Володимир Зеленський, перебуваючи на самоізоляції з моменту, як отримав позитивний результат на Ковід, провів селекторну нараду.

Нарада була присвячена питанням роботи НАЕК «Енергоатом». У ній взяли участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, т.в.о. міністра енергетики України Ольга Буславець, глава парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, т.в.о. президента «Енергоатому» Петро Котін і його заступники, а також представники органів безпеки.



Глава держави ознайомився з ходом виконання Указу Президента України № 406 «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері і подальшого розвитку ядерної енергетики» від 22 вересня 2020 року.



За результатами обговорення поточного стану НАЕК «Енергоатом» Володимир Зеленський наголосив на необхідності невідкладно врегулювати питання заборгованості перед компанією за поставлену електроенергію, що дозволить забезпечити її подальшу стабільну роботу і повною мірою фінансувати програми капітальних інвестицій, спрямованих на розвиток і підтримку безпеки експлуатації АЕС.



Також було наголошено на необхідності посилення урядом виконання функцій з управління НАЕК «Енергоатом» відповідно до цього указу і прискорення розробки і прийняття необхідних законодавчих змін.



Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів вживає заходи щодо врегулювання питання погашення заборгованості перед НАЕК «Енергоатом», корпоратизації та передачі функцій з управління компанією уряду України з метою поліпшення її фінансового становища і підвищення якості управління.