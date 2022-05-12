Зеленський провів низку кадрових перестановок в ЗСУ

Указом Володимира Зеленського призначені командувач Повітряними силами і командувач Десантно-штурмовими військами.
Про це повідомляє пресслужба глави держави у понеділок, 9 серпня.
Глава держави заслухав доповідь командувача Військово-Морськими силами ЗСУ про ситуацію в зоні відповідальності.
Президент також представив генералів і офіцерів, призначених на керівні посади в Збройних силах України.
Президент також представив генералів і офіцерів, призначених на керівні посади в Збройних силах України.
Як пояснив глава держави, полковник Максим Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він - перший учасник війни на сході України, що став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.
Зокрема, Володимир Зеленський зазначив, що генерал-майор Андрій Ковальчук має звання Героя України. В ході активних боїв на Донбасі він командував 80-ю аеромобільною бригадою. Учасник оборони Луганського аеропорту. Двічі поранений. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.
Генерал-майор Олег Мікац з вересня 2014 року керував обороною Донецького аеропорту, вважається одним з ключових командирів в цих боях.
Полковник Сергій Литвинов за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов'язків нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.
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