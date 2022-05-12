Зеленський провів низку кадрових перестановок в ЗСУ

20:00 09 серпня Київ, Україна

Указом Володимира Зеленського призначені командувач Повітряними силами і командувач Десантно-штурмовими військами.

Про це повідомляє пресслужба глави держави у понеділок, 9 серпня.





Глава держави заслухав доповідь командувача Військово-Морськими силами ЗСУ про ситуацію в зоні відповідальності. Президент також представив генералів і офіцерів, призначених на керівні посади в Збройних силах України.

«Моїми указами призначені на посади: командувача Повітряними силами - генерал-майор Микола Олещук, командувача Десантно-штурмовими військами - полковник Максим Миргородський», - сказав Володимир Зеленський.

Як пояснив глава держави, полковник Максим Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він - перший учасник війни на сході України, що став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

«Також я погодив, і наказом міністра оборони призначено на посади: командувача оперативного командування «Південь» - генерал-майор Андрій Ковальчук, командувача оперативного командування «Схід» - генерал-майор Олег Мікац, командувача оперативного командування «Захід» - полковник Сергій Литвинов, заступника начальника Генерального штабу - полковник Володимир Коваль. Це досвідчені офіцери, і, найголовніше, що є зараз нашим підходом, всі вони мають бойовий досвід», - підкреслив президент.

Зокрема, Володимир Зеленський зазначив, що генерал-майор Андрій Ковальчук має звання Героя України. В ході активних боїв на Донбасі він командував 80-ю аеромобільною бригадою. Учасник оборони Луганського аеропорту. Двічі поранений. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.



Генерал-майор Олег Мікац з вересня 2014 року керував обороною Донецького аеропорту, вважається одним з ключових командирів в цих боях.



Полковник Сергій Литвинов за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов'язків нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.