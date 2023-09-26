Зеленський провів першу після відрядження Ставку

Президент Володимир Зеленський провів першу після "тривалого відрядження" Ставку, на якій обговорили ситуацію на фронті, нарощування власного виробництва зброї та заслухали доповідь розвідки про стан справ у російській армії.
Про це президент повідомив у Телеграм-каналі.
Учасники ставки заслухали доповідь міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина про заходи, які вживає Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння, особливо БпЛА.
З доповіддю також виступив голова Служби зовнішньої розвідки Литвиненко про "поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК".
З доповіддю також виступив голова Служби зовнішньої розвідки Литвиненко про "поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК".
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