Зеленський провів першу після відрядження Ставку

16:20 26 вересня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський провів першу після "тривалого відрядження" Ставку, на якій обговорили ситуацію на фронті, нарощування власного виробництва зброї та заслухали доповідь розвідки про стан справ у російській армії.

Про це президент повідомив у Телеграм-каналі.
"Докладні доповіді. Головком Залужний, керівник ГУР МО Буданов - про оперативну ситуацію на фронті, плани противника. Командувачі ОСУВ Сирський і Тарнавський - про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх дільницях. Забезпечення фронту всім необхідним – міністр Умеров”, – зазначив він.
Учасники ставки заслухали доповідь міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина про заходи, які вживає Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння, особливо БпЛА.

З доповіддю також виступив голова Служби зовнішньої розвідки Литвиненко про "поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК".