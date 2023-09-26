Зеленський провів першу після відрядження Ставку

"Докладні доповіді. Головком Залужний, керівник ГУР МО Буданов - про оперативну ситуацію на фронті, плани противника. Командувачі ОСУВ Сирський і Тарнавський - про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх дільницях. Забезпечення фронту всім необхідним – міністр Умеров”, – зазначив він.

Учасники ставки заслухали доповідь міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина про заходи, які вживає Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння, особливо БпЛА.



З доповіддю також виступив голова Служби зовнішньої розвідки Литвиненко про "поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК".