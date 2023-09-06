Зеленський провів "відкриту і чесну" розмову з президентом Сербії

Президенти України Володимир Зеленський та Сербії Олександр Вучич провели зустріч у рамках саміту Україна-Балкани, що відбувся у Греції.
Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, що вони провели відкриту, чесну та продуктивну розмову. Він зазначив, що вони обговорили повагу до Статуту ООН та непорушність кордонів, а також майбутнє народів України та Сербії у спільному європейському домі.
Пресслужба Зеленського також повідомила, що він проінформував Вучича про ситуацію на полі бою та дії української армії. Вони обговорили найважливіші питання регіональної безпеки, двосторонніх відносин та перспектив їхнього розвитку.
Зеленський висловив подяку Вучичу за гуманітарну допомогу під час війни та підтримку українців, які виїхали до Сербії. Він також запропонував сербській стороні підтримати Українську формулу миру та взяти участь у третьому саміті міжнародної Кримської платформи 23 серпня поточного року.
Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, що вони провели відкриту, чесну та продуктивну розмову. Він зазначив, що вони обговорили повагу до Статуту ООН та непорушність кордонів, а також майбутнє народів України та Сербії у спільному європейському домі.
Пресслужба Зеленського також повідомила, що він проінформував Вучича про ситуацію на полі бою та дії української армії. Вони обговорили найважливіші питання регіональної безпеки, двосторонніх відносин та перспектив їхнього розвитку.
Зеленський висловив подяку Вучичу за гуманітарну допомогу під час війни та підтримку українців, які виїхали до Сербії. Він також запропонував сербській стороні підтримати Українську формулу миру та взяти участь у третьому саміті міжнародної Кримської платформи 23 серпня поточного року.
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