Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

14:11 23 жовтня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві Служби безпеки України, зокрема, звільнив Анатолія Сандурського з посади заступника голови СБУ

Про це йдеться у президентських указах.



Зеленський звільнив Анатолія Сандурського із посади заступника голови СБУ.



Також він звільнив Анатолія Денисенка з посади начальника Управління СБУ у Вінницькій області.



Володимира Петриченка Зеленський звільнив з посади начальника Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях та призначив його керівником управління Служби у Вінницькій області.



Окрім того, президент призначив Андрія Швеця начальником Головного слідчого управління СБУ, Тамару Пашковську – на посаду начальника Управління з роботи з особовим складом спецслужби, Андрія Падалка – начальником Департаменту господарського забезпечення СБУ.