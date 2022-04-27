Зеленський провів кадрові зміни в системі СБУ

Володимир Зеленський прийняв низку кадрових рішень в системі СБУ, так, згідно з рішенням президента, звільнені два перші заступники глави СБУ Руслан Баранецький і Василь Малюк.
Про це йдеться в повідомленні на сайті глави держави.
Був також звільнений з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Василь Малюк.
Крім того, Сергій Андрущенко звільнений з посади заступника голови СБУ і переведений на посаду першого заступника голови СБУ і керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.
Також звільнений з посади начальник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олексій Корнійчук і Віталій Монастирецький - з посади начальника Управління СБУ в Чернівецькій області.
В Офісі Президента пояснили, що основною метою президента при прийнятті цих кадрових рішень є забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що буде відповідати змісту реформи відомства, - і відповідний законопроєкт розробляється у Верховній Раді.
Але, як уточнив президент, вже зараз робота СБУ має посилюватися з урахуванням майбутніх змін, і держава потребує набагато інтенсивнішої діяльності СБУ у виконанні поставлених законом завдань.
В ОП відзначили, що за експертними оцінками, внаслідок діяльності контрабандистів держава щорічно втрачає до 300 мільярдів гривень.
Підкреслюється, що фундаментом для протидії такій деструктивній ситуації має бути посилення роботи СБУ.
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