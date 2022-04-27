Зеленський провів кадрові зміни в системі СБУ

21:07 26 липня Київ, Україна

Володимир Зеленський прийняв низку кадрових рішень в системі СБУ , так, згідно з рішенням президента, звільнені два перші заступники глави СБУ Руслан Баранецький і Василь Малюк.

Про це йдеться в повідомленні на сайті глави держави.

"Президент Володимир Зеленський прийняв низку рішень щодо посадових осіб Служби безпеки України. Руслан Баранецький звільнений з посади першого заступника голови СБУ і звільнений від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Був також звільнений з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Василь Малюк.



Крім того, Сергій Андрущенко звільнений з посади заступника голови СБУ і переведений на посаду першого заступника голови СБУ і керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.



Також звільнений з посади начальник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олексій Корнійчук і Віталій Монастирецький - з посади начальника Управління СБУ в Чернівецькій області.



В Офісі Президента пояснили, що основною метою президента при прийнятті цих кадрових рішень є забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що буде відповідати змісту реформи відомства, - і відповідний законопроєкт розробляється у Верховній Раді.

«Ніякої альтернативи реформі Служби немає і не буде. Як тільки парламент проголосує за реформу, ми повинні почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до прийнятого рішення», - зазначив Зеленський.

Але, як уточнив президент, вже зараз робота СБУ має посилюватися з урахуванням майбутніх змін, і держава потребує набагато інтенсивнішої діяльності СБУ у виконанні поставлених законом завдань.

«Друге завдання - суттєва активізація боротьби з контрабандою. Темп роботи проти контрабанди, який ми бачимо зараз, не може нікого влаштовувати», - підкреслив він.

В ОП відзначили, що за експертними оцінками, внаслідок діяльності контрабандистів держава щорічно втрачає до 300 мільярдів гривень.



Підкреслюється, що фундаментом для протидії такій деструктивній ситуації має бути посилення роботи СБУ.