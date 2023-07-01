Зеленський провів чищення глав адміністрацій у Києві та кількох областях

12:16 01 липня Київ, Україна

Не кожен чиновник в умовах війни здатний перебудуватися на новий темп та вимоги роботи. Із цим пов'язане повідомлення на сайті Офісу президента. У ньому йдеться про те, що президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва.

Зазначається, що звільнено:

Сергія Коваленка звільнили з посади голови Подільської районної адміністрації;

Павла Бабія – з посади голови Дніпровської районної адміністрації;

Сергія Павловського – з посади голови Святошинської районної адміністрації;

Дмитра Ратнікова – з посади голови Деснянської районної адміністрації.

Крім того, Зеленський провів чищення глав адміністрацій у кількох областях, зокрема:

Тетяну Сизону звільнили з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;

Олександра Хомича – з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;

Людмилу Мерзолюк – з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

Також президент призначив Ігоря Ковердягу головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.

Нагадаємо, Зеленський у вівторок, 27 червня, звільнив з посади генерального директора державного концерну Укроборонпром Юрія Гусєва.

Також повідомлялося, що Зеленський звільнив з посади посла України у Білорусі.