Зеленський провів чищення глав адміністрацій у Києві та кількох областях

Не кожен чиновник в умовах війни здатний перебудуватися на новий темп та вимоги роботи. Із цим пов'язане повідомлення на сайті Офісу президента. У ньому йдеться про те, що президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва.
Зазначається, що звільнено:
Сергія Коваленка звільнили з посади голови Подільської районної адміністрації;
Павла Бабія – з посади голови Дніпровської районної адміністрації;
Сергія Павловського – з посади голови Святошинської районної адміністрації;
Дмитра Ратнікова – з посади голови Деснянської районної адміністрації.
Крім того, Зеленський провів чищення глав адміністрацій у кількох областях, зокрема:
Тетяну Сизону звільнили з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;
Олександра Хомича – з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;
Людмилу Мерзолюк – з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.
Також президент призначив Ігоря Ковердягу головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.
Нагадаємо, Зеленський у вівторок, 27 червня, звільнив з посади генерального директора державного концерну Укроборонпром Юрія Гусєва.
Також повідомлялося, що Зеленський звільнив з посади посла України у Білорусі.
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