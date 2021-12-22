Зеленський: протести в Мінську не вплинуть на роботу контактної групи

16:33 13 серпень Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що протестні акції, що розгорілися в Мінську не стануть перешкодою для продовження роботи тристоронньої контактної групи, створеної для врегулювання ситуації на Донбасі.

«Що стосується засідання Контактної групи в Мінську і мінського процесу в цілому, я впевнений, що процес не зупиниться, зустріч планується найближча на 18 серпня», - сказав президент.

Кілька останніх місяців зустрічі учасників контактної групи, які раніше проходили в Мінську, в зв'язку з пандемією коронавируса проходять у форматі відеоконференції.

Зеленський зазначив, що на цій зустрічі українську делегацію очолюватиме новий повпред - екс-президент Леонід Кравчук. В ході переговорів планується обговорити питання «продовження режиму тиші» на лінії зіткнення, а також обміну полоненими. «Ми в ОБСЄ передали новий список, ОБСЄ підтвердила наш список на обмін, там близько 100 осіб», - сказав Зеленський. Київ очікує узгоджений список від протилежного боку, після чого ОБСЄ зможе «технічно визначитися» щодо того, коли такий обмін може відбутися, додав він.